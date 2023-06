Va dal chirurgo per farsi il naso, quello nuovo non le piace ed inizia a molestare il medico

Si sottopone a un intervento per rifarsi il naso ma l'esito non è quello che si aspettava e come reazione inizia a tormentare il chirurgo plastico. Una 42enne di Fermo ha ricevuto un ammonimento del questore. Secondo quanto accertato, per mesi la 42enne ha inviato un numero spropositato di messaggi e video al medico usando il suo numero di telefono privato. Alcuni messaggi sarebbero stati anche offensivi e denigratori, tanto da fare insorgere nel medico "un perdurante stato d'ansia"