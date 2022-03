Tensione prima di Fermana-Ancona, pesanti scontri tra tifosi nel prepartita

FERMO - Attimi di tensione nel prepartita di Fermana-Ancona, match valido per la 30a giornata del campionato di Serie C, girone B. Si sono infatti verificati, intorno alle 13.40, alcuni incidenti tra i supporter ospiti e quelli di casa. Il parapiglia, nato con l'arrivo di numerosi anconetani fin nei pressi del settore di Curva Duomo dove erano presenti i fermani, si è concluso non prima di una decina di minuti con l'arrivo delle forze dell'ordine che sono riuscite a ripristinare - a fatica - la sicurezza nella zona. Poi i tifosi sono entrati all'interno dello stadio per il fischio d'inizio del match, in programma alle 14.30.

Gravi falle di un servizio d'ordine fermano che aveva iniziato le prime riunioni preliminari, tra Questura e Prefettura, già da martedì scorso per poi riaggiornarsi con il tradizionale Gos del giovedì che aveva dato il via alla prevendita per i tifosi dorici (557 biglietti venduti nel capoluogo).