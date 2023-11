Sangue sulle scale del condominio, i residenti chiamano la polizia: l'uomo era solo scivolato

ANCONA - Sangue sulle scale e sul pianerottolo di un palazzo in via san Marcellino: le tracce conducevano all'abitazione di un uomo. I condomini, allarmati, hanno chiamato la polizia. Sul posto, gli agenti hanno ascoltato la persona ferita alla testa: non era stata un'aggressione, come molti temevano. L'uomo era solo scivolato dalle scale sbattendo il capo. Sul posto il 118, che ha portato il malcapitato a Torrette per le cure del caso.