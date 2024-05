Si ferisce cadendo e dà in escandescenze rifiutando di farsi medicare, la moglie chiama la polizia

ANCONA – Si era procurato una brutta ferita cadendo a terra lungo la strada, ma una volta rientrato a casa, di fronte all’idea di recarsi al pronto soccorso per effettuare una medicazione ha cominciato a dare in escandescenze. L’intervento delle forze d’ordine, nella serata di ieri, è arrivato a seguito della segnalazione effettuata dalla moglie dell’uomo.

Arrivati nell’abitazione, in zona Palombina, gli agenti hanno identificato un 50enne italiano, ferito ma dimostratosi tranquillo e collaborativo. Era presente anche la moglie la quale ha riferito che suo marito era inciampato in strada e che, a causa della caduta, avrebbe avuto bisogno dell’intervento del personale sanitario.

Temendo che l’uomo non sarebbe salito a bordo dell’ambulanza per recarsi in ospedale, si era quindi rivolta alla Polizia, che dopo aver tranquillizzato la coppia, ha richiesto l’intervento dei soccorsi convincendo l’uomo a farsi medicare all’ospedale.