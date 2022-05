L'operaio smonta la vetrata ma si ferisce ad un braccio: è gravissimo

ANCONA - Infortunio sul lavoro poco fa in via Einaudi. A quanto si apprende in un'officina delle Ferrovie dello Stato un operaio di 38 anni stava smontando una vetrata quando per cause ancora da accertare si è ferito ad un braccio.

Il taglio ha interessato anche un'arteria provocandogli una copiosa emorragia. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona. L'operaio è stato immediatamente soccorso e portato in sala emergenze con un codice rosso avanzato a Torrette. E' entrato immediatamente in sala operatoria.