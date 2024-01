Trovato sepolto dai bancali in una baracca fatiscente: quasi incosciente, condizioni igieniche spaventose

ANCONA - Trovato quasi sepolto dai bancali in una baracca fatiscente a Posatora. La Croce Gialla ha soccorso ieri un 55enne, che si trovava in condizioni igieniche a dir poco precarie. L'uomo era denutrito e, secondo quanto ricostruito, era in stato semi incoscienza. A chiamare i soccorsi sono stati due stranieri. Nella baracca sono state trovate anche due arabi e una donna di mezza età. Il ferito è stato portato a Torrette in codice di media gravità.