Il petardo le esplode in mano, corsa in ospedale: gravi lesioni per una ragazza

FALCONARA - Il petardo le esplode in mano, lesioni molto gravi per una ragazza di 26 anni durante la notte di Capodanno a Falconara. La giovane stava festeggiando quando il petardo è scoppiato nelle sue mani. Portata a Torrette dal 118, ora dovrà sottoporsi a un ntervento chirurgico anche se, da quanto risuta, non rischia fortunatamente di perdere l'arto.