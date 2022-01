La “Sciabolata” non funziona e si ferisce alla mano: spavento dopo il cenone

“Sciabolata” sfortunata per una trentaquattrenne che, dopo il cenone di Capodanno, nel tentativo di aprire lo spumante con la scenografica sciabola (pratica molto in voga ultimamente, sia nei locali che presso le abitazioni) si è ferita al pollice di una mano procurandosi un taglio molto profondo che ha richiesto l’arrivo dei sanitari. Paura tra tutti i commensali che hanno pensato al peggio salvo poi tirare un sospiro di sollievo una volta appreso che il vetro della bottiglia non era entrato in profondità.

La donna, che si trovava ad Arcevia, è stata portata in ambulanza fino a Senigallia trascorrendo così un Capodanno insolito e, naturalmente, rovinato rispetto ai propositi. La stessa donna è stata poi dimessa con alcuni punti di sutura.