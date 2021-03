FedEx investe ed assume 800 lavoratori, coinvolto anche l'hub di Ancona

FedEx Express ha annunciato una serie di investimenti relativi al network italiano "a conferma dell'impegno dell'azienda verso i clienti ed il personale, nonché a sostegno della ripresa economica delle imprese". Lo comunica una nota. Gli investimenti previsti includono la volontà di assumere direttamente circa 800 lavoratori addetti al servizio di smistamento dei pacchi negli hub nazionali di Padova (dove le attività di reclutamento sono già iniziate), Ancona, Bari, Bologna, Fiano Romano, Firenze e Napoli Teverola. Attualmente, questo tipo di attività di smistamento viene svolta da fornitori esterni all'organizzazione di FedEx, come è prassi comune nel settore.

"Questo cambiamento, che avviene in un periodo di grande incertezza economica in Italia, riflette la fiducia di FedEx nel mercato italiano ma anche la sua ambizione di fornire un servizio affidabile, competitivo e agile, in grado di rispondere rapidamente alle richieste e ai trend del mercato", spiega la nota nella quale si precisa come "il piano di investimenti includa anche la riprogettazione del network italiano con l'obiettivo di renderlo più stabile ed efficiente. Nell'ambito della revisione del network, l'hub di Piacenza non svolge più un ruolo centrale nelle attività distributive: le attività di smistamento pacchi svolte presso questa struttura cessano dunque dalla data odierna, a seguito della chiusura del contratto di appalto sul sito. La cessazione dell'attività non avrà ricadute occupazionali sul personale dell'Azienda. FedEx sta inoltre dialogando con l'appaltatore per comprendere gli impatti occupazionali sui suoi dipendenti e le misure volte a ridurre o mitigarli".