Addio a Fausto Mondaini: una vita per la cultura e per il basket

ANCONA – Addio a Fausto Mondaini, storico gestore dei cinema Galleria e Mr Oz. Una malattia da circa un anno lo aveva fiaccato nel fisico aggravandone le sue condizioni nell'ultimo periodo. A dare il triste annuncio ieri via social la figlia Silvia Mondaini, titolare del negozio di arredamento Bobeche.

Grande appassionato di sport, era conosciuto anche nel panorama delle società di basket cittadine. «Una triste notizia per tutti noi – scrive in un post la società G.S.Adriatico Basket - Fausto Mondaini ci ha lasciato. Dirigente storico del G.S.Adriatico ha iniziato la sua attività seguendo le sue figlie lungo tutto il loro percorso sportivo, contribuendo al contempo allo sviluppo del miglior periodo del basket femminile della nostra città. Le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia e in particolare un abbraccio alle sue figlie Silvia e Alessandra».

«Il Presidente del CR FIP MARCHE Davide Paolini, a nome dell'intero Consiglio e collaboratori, esprime le più sincere condoglianze a Silvia Mondaini, un passato da giocatrice ed ex Consigliere Regionale FIP Marche, per la scomparsa del papà Fausto storico dirigente del G.S. Adriatico Basket Ancona negli anni '80 e '90».

Il funerale di Fausto Mondaini si terrà mercoledì 30 marzo alle ore 11.30, presso la Chiesa del Sacro Cuore in via Maratta. Ad esprimere il suo dolore anche il comitato regionale della federazione di pallacanestro.