Ucciso dalla convivente, resta in carcere Alessandra Galea. Sciolta la riserva del gip

FABRIANO – Il fermo non è stato convalidato ma Alessandra Galea resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. La gip Sonia Piermartini ha sciolto la riserva dopo l'interrogatorio di garanzia di questa mattina, avvenuto in carcere, a Villa Fastiggi di Pesaro, dove la 39enne è rinchiusa dopo il fermo di procura scattato domenica mattina. La donna è accusata di aver ucciso, sabato scorso, a Fabriano, con una lampada da camera, Fausto Baldoni, 63 anni, agente di commercio per la Gls di Ancona. Questa mattina Galea aveva risposto alle domande della gip e aveva detto di essersi solo difesa da un approccio sessuale di Baldoni ma di non essersi resa conto che l'uomo fosse rimasto ferito e addirittura morto. La misura cautelare firmata dalla Piermartini è dovuta per il pericolo di reiterazione del reato e per l'inquinamento probatorio. Nelle prossime ore è atteso esito autopsia sulla vittima che sarebbe stata colpita alla testa e al volto.