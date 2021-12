La rabbia di Selena: «Volontari e animali bloccati in fattoria, nessuno interviene» | VIDEO

JESI - La diretta Facebook di Selena Abatelli a La Fattoria dei Sogni di Jesi. La donna, bloccata dall'acqua, è infuriata per i ritardi nell'assistenza: «Lì dentro ci sono animali e persone. Siamo in Italia, questo è il mio tentativo di entrare in fattoria dopo un'ora e mezzo che aspetto vigili e polizia. I miei animali hanno bisogno di medicine e di cibo. Non è la prima volta che succede, neppure la seconda ma alla terza non va bene. Vergogna». In un secondo momento, la donna ha spiegato: «Il Comune si è attivato, hanno mandato un'auto per venirmi a prendere ma io devo stare qui. In fattoria non ho problemi, non è allagata. Devo stare qui a governare gli animali, il mio problema era entrare e ho trovato degli animali morti. Ad alcuni dovevo dare le medicine. Il Comune si è attivato subito, il problema l'ho avuto con i pompieri a cui ho chiesto se potevano venirmi a prendere stasera ma mi hanno detto che non lo sapevano, la fattoria non è allagata. Otto minuti di telefonata in cui mi sono sentita dire che mi sono messa io in una situazione di pericolo, quando io qui ho degli animali».