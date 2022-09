Si fa un tampone in farmacia, poi nonostante sia positivo al Covid va al bar a farsi un caffè e si sente male

JESI - Risulta positivo al Covid, esce dalla farmacia dove si era recato per farsi un tampone e va al bar Saccaria a prendere un caffè. A quel punto, poco prima di aprire la porta del locale, si sente male e si accascia a terra. E' quanto successo stamattina lungo corso Matteotti.

L'uomo, un 80enne jesino, è stato soccorso dagli operatori della Croce Verde di Jesi, intervenuti con l'unità mobile di rianimazione. L'anziano si è ripreso ed è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. Nonostante non abbia fatto in tempo ad entrare nel bar, l'attività è stata sospesa per circa una mezz'ora a scopo precauzionale.