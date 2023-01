Non è in casa al momento del controllo dei domiciliari: «Ero in farmacia per comprare le medicine a mio marito»

ANCONA - Sottoposta ai domiciliari, esce di casa per comprare dei farmaci senza avvisare la polizia. Gli agenti non la trovano nell'abitazione durante il controllo e per lei è scattata la denuncia.

Ad aprire la porta ai poliziotti, ieri sera, è stato il marito. E' stato lui a spiegare che la moglie, 51enne, era uscita per comprargli dei farmaci. La donna, avvisata a quel punto dal coniuge via telefono, è rientrata pochi minuti dopo e ha dato la stessa versione agli agenti. Non aveva i farmaci perché la vicina farmacia, a suo dire, era chiusa.