Pestaggio davanti al pub, arrestato: «Ho sbagliato, non dovevo»

FALCONARA - E' stato rintracciato dai carabinieri ieri a casa sua il 31enne che a Fano, nella primavera del 2013, prese parte ad una violenta rissa che culminò nell’aggressione di un coetaneo davanti ad un noto pub del centro. La vittima nell’occasione riportò seri traumi tra cui la frattura delle ossa nasali, dello zigomo sinistro e lo spostamento del bulbo oculare con la dislocazione del cristallino.

La lite, scaturita all’interno del locale per futili motivi oltre che per un notevole eccesso di alcolici da parte di entrambi i contendenti, si è poi trasformata in un pestaggio con la partecipazione di altre due persone del posto. L’arrestato, che nel frattempo aveva trovato impiego come magazziniere nel vicentino, è stato individuato in occasione di una visita ai parenti di Falconara. «Ho sbagliato, non dovevo. Certe cose prima o poi le paghi» ha detto al momento dell'arresto. Nella stessa sera è stato quindi accompagnato presso la casa circondariale di Montacuto, dove dovrà scontare una pena di 4 anni e mezzo.