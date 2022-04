Un capriolo cade in un canale artificiale: scatta la corsa contro il tempo per salvarlo

Un capriolo è caduto nel tardo pomeriggio di Pasquetta in un canale artificiale che collega il fiume Metauro al mare. Sul posto i vigili del fuoco di Fano che, in collaborazione con il personale C.R.A.S, hanno recuperato il capriolo utilizzando Tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpine Fluviali). Successivamente, dopo averne constatato lo stato di salute, tramite il personale addetto al recupero di animali selvatici lo hanno portato in un luogo a lui più adatto. L'animale per fortuna sta bene.