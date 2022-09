Tensione davanti alla Regione, fango lanciato sul palazzo: «Volevano entrare in sede»

ANCONA - Hanno tentato di portare fango dai luoghi alluvionati all’interno degli uffici regionali: «Pertanto si è resa necessaria un’opera di contenimento da parte degli agenti di polizia in servizio di ordine pubblico per evitare che potessero effettivamente entrare». E’ la ricostruzione della Questura su quanto accaduto ieri davanti al palazzo della Regione Marche da parte dei manifestanti di Fridays for future Ancona.

«Nell’occasione, dopo essere stati bloccati nel loro intento, hanno svuotato i sacchi di fango sulle scale attuando anche un fitto lancio di detriti fangosi verso gli operatori che si erano frapposti. Successivamente hanno imbrattato anche il muro di contenimento esterno della Regione» continua la Questura in una nota, specificando che la manifestazione «si è svolta regolarmente, governata in modo adeguato dall’efficace dispositivo di ordine pubblico predisposto». È in corso un’indagine da parte della Digos per accertare eventuali responsabilità penali.