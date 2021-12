Non risponde al telefono per ore, scatta l’allarme: stava solo dormendo

Falso allarme in un albergo dove un uomo che non rispondeva da ore né al cellulare né al telefono fisso aveva fatto temere il peggio. In realtà stava solo dormendo e non avvedendosi delle chiamate.

Nell’occasione erano stati allertati tutti i soccorsi del caso, dai sanitari del 118 fino a due automezzi dei Vigli del Fuoco passando per tre volanti della Questura. Fortunatamente si è trattato di un nulla di fatto.