Villanova, operai in azione: realizzato scivolo per disabili e ripulito il sottopasso

FALCONARA - Il quartiere di Villanova è al centro degli interventi di manutenzione del Comune, che hanno permesso di realizzare una nuova rampa per disabili lungo il marciapiede di via Flaminia, di curare le aiuole lungo la stessa strada e di eliminare i graffiti realizzati nel sottopasso pedonale di collegamento con il centro città.

Gli operai comunali si sono messi al lavoro nella mattinata di oggi, martedì 22 febbraio e sono stati impegnati su più fronti. E’ stata innanzitutto ritinteggiata una porzione del tunnel che collega la zona sud del quartiere con il centro città, dove nei giorni scorsi i vandali avevano imbrattato le pareti con lo spray. Lo scivolo per consentire il passaggio delle carrozzine è stato invece realizzato in via Flaminia, all’altezza del civico 680. Sullo stesso lato della strada sono state ripulite le aiuole che separano la carreggiata dal marciapiede. Gli interventi saranno completati nelle prossime ore con il rifacimento della segnaletica in via Flaminia lungo l’intero tratto che attraversa il quartiere. «Stiamo intervenendo in ogni zona del territorio comunale – dice l’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti – compatibilmente con le risorse disponibili. Nessun quartiere sarà lasciato indietro».