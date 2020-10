Vialetto Marotta, partono i lavori di restyling: sosta vietata lungo li lato mare di via Flaminia

FALCONARA - Partono martedì 27 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria del vialetto Marotta, la passeggiata che costeggia via Flaminia dal sottopasso per la spiaggia di via Spagnoli fino a quello di via Mameli. Nella prima giornata è prevista la potatura di 155 piante, tra pitosfori e oleandri e per consentire agli operai di lavorare in sicurezza sarà vietata la sosta sul lato mare di via Flaminia per tutta la lunghezza del vialetto, a partire dalle 7 del mattino fino al termine dei lavori.

La potatura del verde è il primo di una serie di interventi per riqualificare la passeggiata che collega il centro città alla spiaggia. E’ infatti prevista anche la piantumazione di piante fiorite, la sistemazione delle aiuole che saranno protette da un telo impermeabile per impedire la crescita di erbe infestanti, oltre all’installazione di un impianto di irrigazione.