Via VIII Marzo, riaperta la viabilità a senso unico a 30 chilometri orari

FALCONARA - E’ stata riaperta al traffico via VIII Marzo, dove si potrà transitare con senso unico di marcia fino al termine dei lavori, che riguardano il rifacimento completo dei sottoservizi e del fondo stradale. La circolazione dei veicoli è consentita da via La Costa a via Pergoli (direzione monte-mare), ma resta il limite di velocità di 30 chilometri orari, trattandosi di un’area di cantiere.

La strada immette anche al parcheggio multipiano a servizio dell’antico borgo e degli utenti della sede comunale di piazza Carducci, per questo il tratto di collegamento all’area di sosta resta percorribile in entrambe le direzioni. L’investimento per i lavori sfiora il milione di euro: l’importo indicato nel quadro economico è di 870mila, finanziato per oltre il 50 per cento da VivaServizi. Oltre a ripristinare il fondo stradale e l’asfalto, saranno completamente rifatti i sottoservizi relativi alle condotte idriche e fognarie. Il cantiere era stato interrotto all’indomani dell’alluvione della valle del Misa, perché i mezzi dell’azienda appaltatrice, la ditta Fiori, sono stati impiegati nell’emergenza che ha duramente colpito il Senigalliese, sotto il coordinamento dei Centri operativi comunali (Coc) dei Comuni coinvolti e dei vigili del fuoco. L’azienda ha dovuto sospendere cantieri anche nei Comuni di Sassoferrato e Morro d’Alba e quelli commissionati dalla Provincia di Pesaro, per dirottare personale e mezzi a supporto delle popolazioni messe in ginocchio dall’esondazione del Misa e del Nevola. Nonostante la sospensione del cantiere il termine dei lavori resta invariato: la riapertura di via VIII Marzo è prevista per il mese di dicembre. Resta confermata la sosta gratuita in via Liberazione e in piazza Carducci.