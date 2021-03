Boom di tamponi all'aeroporto, si corre ai ripari: da lunedì solo con prenotazione online

Da lunedì 8 marzo all'aeroporto i tamponi si potranno fare prenotando online (attraverso il sito polo diagnostico al link dedicato). Dopo le segnalazioni degli assembramenti di lunedì mattina fuori dall'aeroporto falconarese, Enac e Aerdorica hanno deciso di attuare in fretta un Covid action group per migliorare l'organizzazione e la gestione del servizio. «Una volta effettuata la prenotazione - si legge nella nota stampa del gruppo Kos - l’accorgimento principale che l'utente dovrà seguire è quello di rispettare l’ora fissata per l’appuntamento, in modo da evitare code».

Il servizio tamponi rapidi per la diagnosi di Covid-19 è un’iniziativa voluta dalla società di gestione Aerdorica realizzata dall’azienda anconetana Innoliving e al Polo Diagnostico del Gruppo Kos che gestisce il presidio sanitario attraverso i servizi della rete dei laboratori della propria Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova Marche. La nota prosegue: «Il test rapido (trattandosi di dispositivo di screening, non è necessaria la prescrizione medica) viene effettuato con un tampone naso-faringeo ed il risultato è disponibile in soli 15 minuti. Possibilità di effettuare anche il tampone molecolare». Infine l'azienda specifica: «Con appositi percorsi, il servizio è aperto anche alle aziende ed alle società sportive per tutelare la salute di lavoratori e atleti e promuovere una maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro e degli allenamenti». Il comitato ha lavorato anche all'implementazione della segnaletica per distanziare le persone all'esterno dell'aeroporto e ha disposto l'aumento del numero di addetti alla gestione del flusso.