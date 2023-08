Stabilimento balneare e bar condotti senza licenza, sigilli e 10mila euro di multa

Nel pomeriggio di oggi si è svolto nel Comune di Falconara Marittima un servizio interforze "Alto impatto". L'operazione è stata realizzata con il coordinamento del personale della Polizia di Stato e la partecipazione della Squadra Cinofili, della Polizia Scientifica, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale.

Sono stati eseguiti diversi controlli amministrativi, tra i quali a 2 esercizi pubblici. In uno sono state riscontrate delle violazioni per le quali é stata elevata una sanzione pari a 12.000 euro. Mentre é stato chiuso uno stabilimento balneare con annesso un bar, in quanto entrambi condotti senza licenza. Per tale motivo veniva elevata la violazione pari a 10.000 euro. Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo 43 persone ( di cui 6 con precedenti di polizia) e 32 veicoli.

Gli agenti di polizia sono intervenuti anche ad Ancona dove hanno controllato due persone, un uomo ed una donna, elevando nei loro confronti sanzioni amministrative per detenzione, ad uso personale, di una modica quantità di sostanza stupefacente. La donna è risultata avere nella propria borsa un pacchetto di sigarette con all'interno dell'involucro in plastica una piccola bustina di colore bianco contenente della sostanza stupefacente di tipo eroina. Il ragazzo, invece, individuato dai poliziotti tra un gruppetto di giovani, è stato visto chiaramente nel momento in cui si accendeva uno spinello e, poi, disfarsi dello stesso una volta accortosi della loro presenza.