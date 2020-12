Far West in città, spari dall’auto in strada: denunciate due persone

Paura nel pomeriggio di ieri (sabato) a Falconara, dove tre esplosioni, molto simili a colpi d’arma da fuoco, sono partite da un’Alfa Romeo 159 che si trovava nei pressi della stazione. I cittadini della zona, uditi i colpi, hanno allertato subito il 112. Ad intervenire i militari del nucleo operativo radiomobile con i militari che hanno effettuato un sopralluogo senza però trovare bossoli o altro materiale esplosivo.

I colpi, però, si erano uditi distintamente partire da quell’auto così, dopo alcune ricerche sull’Alfa Romeo sospetta, i carabinieri sono risaliti ai proprietari del mezzo: un uomo e una donna di 45 e 43 anni di origini serbe con vari precedenti alle spalle. I militari hanno proceduto così ad una perquisizione del mezzo e hanno trovato al suo interno due manganelli in ferro. Per questo i due sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri non hanno trovato nella macchina armi o scacciacani, ma, nelle prossime ore, saranno effettuati maggiori controlli di verifica attraverso le telecamere di sicurezza della zona.