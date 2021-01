L'auto è sequestrata ma lui la vende lo stesso, denunciato un 40enne

Vende l’auto mentre era sotto sequestro, scatta la denuncia della polizia locale di Falconara. Il veicolo, una Renault Megane, era stato trovato senza copertura assicurativa e, una vota sequestrato, era stato affidato allo stesso proprietario, un 40enne residente a Falconara, come avviene in genere in questi casi. L’uomo, anziché pagare la sanzione di 866 euro e stipulare una nuova polizza assicurativa di almeno sei mesi per ottenere il dissequestro, aveva pensato di risolvere la situazione mettendo in vendita il veicolo.

La cessione della Renault ha impedito alla Prefettura di perfezionare la procedura di confisca, che era stata avviata nel frattempo alla luce delle inadempienze del proprietario. L’uomo è stato quindi denunciato per violazione degli obblighi di custodia, come previsto dagli articoli 334 e 335 del Codice penale.