Le mascherine sono a misura di bambino, partita la distribuzione nelle scuole

E’ partita la distribuzione alle scuole delle mascherine colorate a misura di bambino, donate dalla società Innoliving. Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 aprile, il sindaco Stefania Signorini le ha consegnate agli alunni della scuola elementare Dante Alighieri. «Sono state donate da una società che ha pensato proprio a voi bambini – ha spiegato il sindaco – perché sono più piccole di quelle prodotte per gli adulti». Le mascherine a disposizione delle scuole sono infatti quelle standard, che spesso risultano troppo grandi per gli alunni.

«La Innoliving da tempo è impegnata nel nostro territorio – commenta il sindaco – perché insieme ad Aerdorica e al Gruppo Kos ha attivato all’aeroporto il servizio di screening con tamponi rapidi e molecolari. Le tre società hanno fornito un grande supporto al Comune per l’organizzazione dello screening gratuito rivolto alle scuole. Questa donazione rappresenta un segnale di attenzione in più». Il direttore generale di Innoliving, Danilo Falappa, era stato al Castello per consegnare al sindaco i dispositivi di protezione.

Nel corso dello screening per le scuole, avvenuto al Sanzio sabato 3, lunedì 5 e martedì 6 aprile, in vista del rientro in aula, si erano sottoposti a tampone 730 bambini iscritti a scuole materne, elementari e medie di Falconara ed erano stati individuati tre casi positivi. Il Comune di Falconara era riuscito a organizzare il servizio grazie alla grande disponibilità delle società coinvolte nello screening in aeroporto e al supporto dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile. La distribuzione delle mascherine (10mila quelle donate dalla Innoliving) proseguirà nei prossimi giorni in tutte le scuole elementari di Falconara.