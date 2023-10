Sostituzione dei parcometri, prorogata fino al 19 ottobre la sosta gratuita negli stalli blu

FALCONARA - E’ stata prorogata fino a giovedì 19 ottobre compreso la sosta gratuita in tutti gli stalli blu del territorio comunale, per la necessità di sostituire i parcometri. Sono infatti necessarie alcune opere infrastrutturali per l’attivazione dei nuovi dispositivi. Resta sospeso anche il rinnovo degli abbonamenti per la sosta (settimanali, mensili, trimestrali e semestrali), che riprenderà quando saranno attivati i nuovi parcometri. E’ confermata la sede dello sportello per il pubblico, che sarà mantenuta negli uffici di via Roma 5/b. Per informazioni si può contattare la polizia locale al numero 0719160111.