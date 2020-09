Parco Kennedy, terminati i lavori per il primo lotto: fruibile l'area per i bambini

FALCONARA - Nella giornata di venerdi sono terminati i lavori di realizzazione del primo lotto di lavori per la riqualificazione del Parco Kennedy. Il parco è stato oggetto, nei mesi scorsi, di un progetto di valorizzazione globale finalizzato al recupero del più importante parco cittadino, per dare continuità alle diverse aree e arricchirlo di elementi sensoriali, agevolare l’accessibilità e la fruizione dell’area verde alle persone con difficoltà motorie.

Il progetto per ragioni di tempi e di fonti di finanziamento è stato suddiviso in 3 lotti: un primo lotto, che è quello in consegna in data odierna, comprende le aree di accesso e un nuovo spazio giochi, il secondo lotto prevede il completamento dell’area giochi, dell’area anfiteatro e opere a verde e il terzo lotto la realizzazione dell’area fitness e completamento degli arredi. I primi interventi si sono conclusi con l’installazione di giochi di nuova generazione: un’altalena esagonale, una torretta con scivolo multigioco, la teleferica, uno scivolo pendio, una giostra carousel, una casetta inclusiva e il rifacimento della pavimentazione antitrauma dell’area giochi completata con prato sintetico colorato. Predisposta inoltre la strutturazione di un nuovo percorso parallelo a quello presente in betonella, che servirà l’area ludica interna e che nel secondo lotto sarà completato intorno all’area dell’anfiteatro fino a chiudersi nell’area giochi. Un anello che con il terzo lotto completerà la sua realizzazione con l’installazione di elementi di fitness e di arredo. E’ stata realizzata in questa prima fase una pavimentazione in stabilizzato per dare massima permeabilità alla superficie e buona percorribilità ai fruitori.

L’ amministrazione ha scelto di rendere immediatamente fruibile l’area dedicata ai giochi in vista del periodo di buona stagione, mettendo in sicurezza le aree da completare.