Auto parcheggiate senza assicurazione: scattano multe e sequestri

Due uomini, un 45enne e un 37enne, sono finiti nei guai. La polizia locale da inizio anno ha sequestrato 36 veicoli per le stesse ragioni

Viaggiano su macchine prive di assicurazione: due persone finiscono nei guai. E' successo pochi giorni fa a Falconara. La polizia locale ha scoperto due auto, parcheggiate nell'area di sosta della stazione ferroviaria di Castelferretti, di proprietà di un 45enne marchigiano residente fuori provincia e di un 37enne proveniente da fuori regione, entrambe senza copertura assicurativa.

Per i due intestatari, oltre al sequestro dell’auto, è scattata anche una sanzione amministrativa di 866 euro. Per rientrare in possesso dei veicoli i proprietari, entro 60 giorni, dovranno stipulare una polizza assicurativa con copertura di almeno sei mesi, altrimenti si procederà con la confisca.

Dal primo gennaio sono 36 i veicoli sequestrati dalla polizia locale di Falconara per mancanza della copertura assicurativa. I controlli stradali hanno permesso di accertare anche altre violazioni importanti, come guida con patenti mai conseguite o revocate. Sono stati tra l’altro individuati veicoli "fantasma" perché venduti senza che fosse mai formalizzato il passaggio di proprietà, o ancora veicoli che, nonostante la confisca, non erano mai stati consegnati all’erario.