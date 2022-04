L'appuntamento con le eccedenze alimentari raddoppia: arrivano i Foodbusters

FALCONARA - Al Centro Pergoli di piazza Mazzini domenica 24 aprile arriva Anche dopo Pasqua sono tutti più buoni, iniziativa organizzata dall’associazione Foodbusters Odv, sulla base del successo dell’iniziativa solidale di sensibilizzazione al non spreco di cibo ‘Dopo Natale sono tutti più buoni’ sostenuta e patrocinata dal Comune di Falconara. L’appuntamento contro le eccedenze alimentari raddoppia, confermando gli scopi e le modalità di raccolta.

Dalle 9 alle 19 i volontari dell’associazione raccoglieranno tutti i dolci pasquali (uova di cioccolata, colombe, ecc.) che famiglie e attività vorranno donare perché rimasti integri e confezionati dopo le feste. Tutto ciò che verrà raccolto verrà redistribuito nel più breve tempo possibile alle strutture caritatevoli del territorio a partire dall’associazione Ribò di Falconara, la Mensa del povero di Ancona, la mensa l’Accoglienza di Osimo, l’associazione San Vincenzo De Paoli di Senigallia e Fabriano oltre che la Caritas di Offagna e Jesi a seconda di quanto verrà donato.

«Dopo 4 edizioni ‘natalizie’ inaugurare anche quella pasquale può e deve farci riflettere – dice Diego Ciarloni presidente dell’associazione – soprattutto in periodi difficili come quelli che stiamo attraversando, sull’importanza e sul valore delle eccedenze alimentari affinché il giusto impegno di tutti arrivi dove serve, dalle persone in difficoltà cronica a quelle colpite dalla crisi pandemica per finire all’emergenza bellica».

Per questo a partire dalle eccedenze, affinché arrivino correttamente a destinazione dove serve, l’associazione chiede a tutti un aiuto con una libera offerta, con la disponibilità a mettersi in gioco, con il 5 per mille o semplicemente rilanciando e diffondendo l’attività dell’associazione Foodbusters Odv che dal 2016 recupera eccedenze alimentari dove serve, anche fuori dalle Marche. I foodbusters saranno presenti per sensibilizzare al tema del non spreco il 30 aprile al Teatro Panettone di Ancona, alla fiera di San Ciriaco i primi di maggio, al Falcomics il 13-14-15 maggio, il 17 maggio all’incontro con i giovani del Servizio Civile Universale delle Caritas delle Marche all’istituto salesiano di Loreto. Il 19 maggio al teatro Sanzio di Urbino organizzeranno una serata teatrale di sensibilizzazione per il progetto Facciamo rete di Regione Marche con il patrocinio del Comune e dell’università di Urbino. Il 28 maggio presso il ‘Valle’ di Chiaravalle si terrà uno spettacolo teatrale di cui parte del ricavato andrà a sostegno dell’associazione.