Lavori alla linea elettrica, gli uffici comunali non potranno aprire al pubblico: operativa la polizia locale

FALCONARA - A causa di un distacco dell’energia elettrica programmato per martedì 17 gennaio, reso necessario a causa lavori alla linea di ‘E-Distribuzione’, anche gli uffici comunali di palazzo Bianchi saranno coinvolti dall’interruzione del servizio. Di conseguenza resteranno chiusi al pubblico gli uffici dei Servizi sociali, quelli dell’Ambito, dello Sport, delle Politiche giovanili, di Cultura e Turismo e gli uffici dei Servizi scolastici, che non saranno raggiungibili nemmeno telefonicamente per l’intera giornata. Il distacco dell’energia elettrica si protrarrà infatti dalle 9 alle 16.

In tale orario il Comando di polizia locale, che sarà regolarmente in servizio, manterrà attiva la centrale operativa tramite il numero consueto 0719160111. In caso di emergenza ci su può rivolgere comunque al 112.