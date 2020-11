Pulizia del centro, in corso l'intervento per eliminare le macchie dovute alle deiezioni canine

FALCONARA - Si concluderanno domani, sabato 14 novembre, gli interventi di Marche Multiservizi per la pulizia straordinaria di piazza Mazzini, di piazza Fratelli Bandiera e dell’isola pedonale di via Bixio, compresa la diramazione di via Cavour fino alla stazione ferroviaria.

Su disposizione del Comune di Falconara, mercoledì 11 è partita infatti l’eliminazione delle macchie dovute anche alle deiezioni canine, che sono state rimosse non solo dalla pavimentazione, ma anche dalle facciate di edifici pubblici e privati, specie in corrispondenza dei portoni di ingresso e di alcune vetrine. Per l’eliminazione delle macchie sono stati utilizzati acqua ad alta pressione e prodotti specifici rispondenti a tutte le normative per la sicurezza in ambito sanitario e per la tutela dell’ambiente. Domani l’intervento sarà completato con il lavaggio e la disinfezione dei tratti interessati: anche in questo caso saranno utilizzati prodotti sicuri, come l’acqua ossigenata. Sempre domani, oltre che il centro città, lavaggio e disinfezione interesseranno anche il sottopasso pedonale di Villanova. Le operazioni si svolgeranno anche in questo caso nelle prime ore del mattino, tra le 6 e le 8.30, per limitare i disagi per i cittadini.