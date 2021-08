Al via i lavori di asfaltatura, vietati transito e soste: ecco le strade interessate

Partono il 31 agosto i lavori di asfaltatura in via Stamura, nel tratto compreso tra via Elia e via Marsala

Lavori in corso a Falconara. «Partono domani - si legge nella nota - 31 agosto, i lavori di asfaltatura in via Stamura, nel tratto compreso tra via Elia e via Marsala. Durante l’intervento saranno vietati il transito e la sosta, divieti che interesseranno progressivamente le porzioni di strada occupate dai cantieri. L’asfaltatura di via Stamura segue quella di via Liguria, completata venerdì scorso».

Il Comune aggiunge: «E’ in fase di completamento anche il rifacimento del muro di contenimento dell’area verde di via La Marmora, che ha comportato il divieto di sosta sul lato monte della strada. L’intervento interessa un muretto lungo circa 22 metri, che è stato demolito perché pericolante e sostituito da una nuova struttura in calcestruzzo armato, il tutto completato da un nuovo sistema di drenaggio. E’ prevista anche la sistemazione del marciapiedi in corrispondenza del muretto. L’intervento comprende infine l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo il marciapiede di via dei Mille e di via Flaminia, con la realizzazione di due scivoli in corrispondenza di tre attraversamenti pedonali».