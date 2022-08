Task force in spiaggia per i fuochi di Ferragosto: presenti polizia, volontari e militi del soccorso

FALCONARA - Spiaggia presidiata da forze di polizia, volontari e militi del soccorso per la serata di Ferragosto, quando sono attese in città migliaia di persone provenienti anche dai Comuni limitrofi. In tanti, nel corso degli anni, hanno mostrato di apprezzare lo spettacolo dei fuochi d’artificio lungo il litorale di Falconara, iniziativa che torna lunedì dopo due anni di stop. Proprio per accogliere anche i non residenti, come ogni anno il Comune prolungherà l’apertura dell’area di sosta all’interno del Parco Kennedy, a pochi metri dalla spiaggia: la chiusura dei cancelli è prevista all’una di notte. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato al 16 agosto. L’area del parco Kennedy si aggiunge agli stalli di sosta normalmente presenti e alle due nuove aree messe a disposizione per l’estate, quella dell’istituto Ferraris in via Speri e quella dell’ex distributore in via Flaminia.

Nel frattempo già da venerdì 12 agosto è stato incrementato il numero di agenti di polizia locale che presidiano il territorio: sono 23 le pattuglie che si avvicenderanno in tre turni giornalieri, dal mattino a oltre la mezzanotte, fino alla notte di Ferragosto. Nella serata di lunedì saranno oltre 70 in totale gli operatori che vigileranno sul corretto svolgimento dello spettacolo. Gli agenti di polizia locale saranno presenti sia in spiaggia che, soprattutto, lungo la strada per agevolare in particolare il deflusso di bagnanti al termine dello spettacolo pirotecnico. Gli uomini del comando falconarese affiancheranno i carabinieri della Tenenza di Falconara, che saranno presenti in spiaggia e sulle strade cittadine. Per garantire l’assistenza alle persone che saranno in spiaggia, il gruppo comunale di protezione civile metterà in campo 13 volontari concentrati all’altezza dei sottopassi per l’ingresso e soprattutto l’uscita dal litorale, cui si aggiunge il personale della Vab Marche (Vigilanza antincendi boschivi) per il servizio antincendio. Oltre 20 saranno i militi della Croce Gialla di Falconara, che allestirà un punto medico all’altezza della ex Piattaforma Bedetti e sarà presente con un’ambulanza equipaggiata con apparecchiatura per la rianimazione, cui si aggiungono due quad attrezzati che copriranno il litorale da Palombina Vecchia alla stazione. La Capitaneria di porto sarà presente in mare con un natante, mentre gli uomini della Società nazionale di salvamento saranno presenti sia in acqua con un gommone che lungo il litorale per evitare che le persone, entrando in acqua, si avvicinino troppo al pontile del disco, dove partirà lo spettacolo pirotecnico.