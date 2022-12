Atletica Falconara, festa sociale con ospiti illustri. Il sindaco Signorini: «Stanziati i fondi per la pista di atletica»

FALCONARA - L’annuncio è arrivato nel momento più opportuno: la cena della festa sociale. Così il sindaco di Falconara Stefania Signorini ha preso il microfono e ha fatto sapere a tutti i presenti che sono stati stanziati i fondi per il rifacimento della pista di atletica allo stadio Rocchegiani. Una notizia accolta con grande entusiasmo dagli sportivi e dai vertici della Asd Atletica Falconara. Il presidente Domenico Spadaro e tutto il direttivo della società sportiva hanno espresso grande soddisfazione per l'attenzione dedicata dall’amministrazione comunale allo sport e in particolare all’atletica. Tra gli ospiti presenti alla serata spiccano le campionesse regionali Elisa Domeniconi e Asia Aquilanti.