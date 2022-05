Auto private a bloccare i varchi e nessun titolo: alla fiera del fumetto addetti alla security irregolari

FALCONARA - Addetti alla sicurezza senza titolo e operatori antincendio sprovvisti di estintori e coperte anti fuoco: alla kermesse dedicata ai fumetti qualcosa va storto. I carabinieri della Tenenza di Falconara e gli agenti della squadra Amministrativa di Ancona, infatti, hanno verificato delle irregolarità nel comparto della sicurezza privata.

A quanto si apprende dalle forze dell'ordine gli operatori erano stati piazzati in fiera dal titolare di un’ impresa operante in provincia di Ancona, (D.B., di anni 52), che è stato denunciato perché impiegava personale addetto alla sicurezza senza titolo e senza licenza ad hoc. Alcuni addetti avevano addirittura bloccato i varchi di accesso alla fiera utilizzando le auto private messe di traverso sulla strada. Per loro è scattata quindi anche la multa.

Dal controllo effettuato è emerso come gli addetti alla sicurezza controllati avessero quasi tutti precedenti penali, in particolari per reati contro la persona e del patrimonio mentre cinque persone addette alla sicurezza non erano iscritte nell'apposito registro tenuto dal Prefetto. Per questo, all’esito dei controlli, oltre alla denuncia, sono state elevate sei sanzioni amministrative a carico dei cinque addetti nonché a carico del titolare della ditta. La violazione amministrativa comporta il pagamento di una sanzione di 1666 euro ciascuno, senza pagamento in misura ridotta.