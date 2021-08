Tragedia in casa: donna trovata senza vita nel letto

A dare l'allarme alcuni conoscenti visto che non rispondeva dal pomeriggio. E' stata ritrovata nel suo letto con una busta di plastica in testa

Tragedia ieri pomeriggio a Falconara. Una donna sulla cinquantina è stata ritrovata in casa senza vita ieri sera alle 20. Dalle prime ore del pomeriggio non rispondeva più al telefono così alcuni conoscenti allarmati hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto alle 20 sono intervenuti un mezzo della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e i Vigili del Fuoco. Sono stati loro i primi ad entrare in casa della donna passando da un balcone vicino. Aperta la porta dell'appartamento, ai sanitari è apparso subito chiaro che non ci fosse più nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La donna è stata ritrovata stesa sul letto senza vita, con una busta di plastica in testa. Il decesso, secondo una prima ricostruzione, sarebbe risalente al pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso.