Pestaggio vicino al locale, l'uomo dovrà stare lontano dal centro per un anno

FALCONARA - Era stato denunciato per aver aggredito, a luglio, un cittadino rumeno in prossimità di un locale di piazza Mazzini a Falconara Marittima. Per il nigeriano 26enne scatta ora il divieto di accesso alle aree urbane.

La persona aggredita era stata refertata con 40 giorni di prognosi. Il 26 enne ora non potrà accedere per un anno ai locali di piazza Mazzini, via Cavour, via Marsala, via XX settembre e via 4 Novembre. «Continueremo ad assicurare l’ordine e la sicurezza dei cittadini nei luoghi del vivere quotidiano- ha commentato il questore- per preservare la comunità da eventi violenti e reati che denotano condotte antisociali. Le piazze, i nostri quartieri, i locali pubblici devono essere punti di incontro, non il pretesto per scaricare aggressività e violenze senza controllo». Con questo ulteriore provvedimento salgono a 68 i Daspo urbani emessi dal questore nel corso del 2022.