I cani antidroga fiutano l'hashish negli slip, nei guai anche un automobilista con patente contraffatta e auto senza assicurazione

FALCONARA- Hashish nascosto negli slip e conducente di un’auto con patente di guida contraffatta e senza assicurazione. Weekend di controlli per la Polizia Locale di Falconara che ha potuto contare anche sul supporto di due unità cinofile della Polizia Locale di Rimini. Tra venerdì e sabato sono state messe in campo 11 pattuglie su due turni giornalieri. Sono stati setacciati i principali parchi cittadini, i luoghi di ritrovo e gli edifici abbandonati, la zona della stazione e le fermate degli autobus di linea. Tanti anche i controlli sulla sicurezza stradale, quelli antidegrado e ambientale. Venerdì il fiuto dei cani antidroga ha permesso di individuare un ragazzo di 20 anni con 16 grammi di hashish nascosto negli slip. Il controllo è poi proseguito nella sua abitazione. Sabato 8 aprile, invece, gli agenti hanno fermato un automobilista peruviano alla guida di un veicolo privo di assicurazione e con patente di guida contraffatta. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il possesso di documenti falsificati ed il veicolo è stato sequestrato. Sono state inoltre applicate le sanzioni per la guida senza patente e la mancanza dell’assicurazione.