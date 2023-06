Stranieri irregolari e con precedenti, controlli in spiaggia ed in stazione: espulsi

FALCONARA- È stato espulso il cittadino del Ghana controllato ieri alla stazione di Falconara da carabinieri e polizia e trovato senza biglietto. Il 42enne, con numerosi precedenti per resistenza a P.U., violenza o minaccia a P.U., lesioni personali aggravate, rifiuto delle indicazioni sull’identità, rapina, evasione, era stato da poco scarcerato dal Carcere di Sassari e sottoposto alla misura cautelare del Divieto di Dimora in quel Comune. L’Ufficio Immigrazione della Questura ha eseguito a suo carico un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona. Polizia e Carabinieri hanno quindi organizzato l’accompagnamento del ghanese presso il centro per i rimpatri di Gorizia, assegnato dal Ministero dell’Interno, da dove verrà rimpatriato nel suo paese di origine. Nel corso dell’operazione Alto Impatto, ieri sono stati fermati e controllati alcuni cittadini stranieri, tutti irregolari, che stazionavano sulla spiaggia vicino alla stazione. In particolare, è stato redatto un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale nei confronti di un cittadino del Marocco, già assoggettato a provvedimenti di espulsione amministrativa, con precedenti per violazione della legge sull’immigrazione. Per altri 12 stranieri identificati è stato invece avviato uno specifico accertamento sulla regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.