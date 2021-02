Contagi a Falconara, il Comune rassicura: «Situazione sotto controllo»

Il sindaco Stefania Signorini, nella giornata di sabato 20 febbraio, ha scritto al presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli per chiedere un incontro finalizzato a un approfondimento dell’andamento epidemiologico

Il Comune di Falconara Marittima al momento attuale non è in una situazione epidemiologica tale da ipotizzare provvedimenti restrittivi nel proprio territorio. Il sindaco Stefania Signorini, nella giornata di sabato 20 febbraio, ha scritto al presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli per chiedere un incontro finalizzato a un approfondimento dell’andamento epidemiologico: vuole sapere tra l’altro se tra i positivi residenti sia stata evidenziata la presenza di varianti del virus.



Nella stessa lettera il sindaco ha offerto la disponibilità del Comune a ospitare sul proprio territorio un punto di vaccinazione. In particolare è stato messo a disposizione il PalaBadiali, dove il mese scorso si è svolto con successo lo screening sulla popolazione di Falconara, Chiaravalle, Montemarciano, Camerata Picena e Monte San Vito.