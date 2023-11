Rimase bloccato in auto dopo il malore. Premiati i 4 carabinieri che riuscirono a salvarlo

FALCONARA - Nella mattinata di ieri, presso la Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima, il Colonnello Carlo Lecca, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ancona, alla presenza del Maggiore Manuel Romanelli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Ancona, ha consegnato gli encomi semplici a quattro militari della Tenenza, concessi dal Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, Comandante della Legione Carabinieri Marche di Ancona. I premiati sono il Tenente Giuseppe Esposito, Comandante della Tenenza, l’Appuntato Scelto Gaetano Basile, l’Appuntato Scelto Luciano Landi ed il Carabiniere Scelto Umberto Spinelli, addetti al medesimo Reparto.

L’encomio semplice è stato concesso in quanto, lo scorso 21 luglio, i militari, su richiesta di alcuni cittadini, erano intervenuti nel centro abitato, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, accusando un improvviso malore mentre era alla guida, era rimasto intrappolato all'interno dell'autovettura. Giunti immediatamente sul posto i carabinieri si erano accorti della situazione di estrema pericolosità per la vita dell'uomo, che giaceva esanime nell'abitacolo. A peggiorare la situazione anche l'elevata temperatura raggiunta nell'abitacolo per via dell'esposizione ai raggi solari. Dopo aver infranto il finestrino, i carabinieri erano riusciti ad aprire gli sportelli e salvare il 51enne rimasto bloccato in auto. L'uomo, estratto dall'abitacolo in uno stato di irrigidimento fisico e di continua sudorazione, era stato affidato alle cure del personale sanitario inviato dal 118, nel frattempo attivato, che aveva provveduto al suo trasporto presso l'ospedale Torrette di Ancona.

L’intervento aveva riscosso il plauso, oltre che dei cittadini, anche della Professoressa Stefania Signorini, sindaco del Comune di Falconara Marittima, che si era complimentata pubblicamente per l’operato dei Carabinieri, indirizzando una nota di elogio alla scala gerarchica dell’Arma dei Carabinieri.