Percepisce la pensione del marito morto per tre anni, scatta il carcere per la moglie

FALCONARA- I carabinieri di Falconara hanno effettuato un provvedimento di esecuzione pena pari ad un anno e 6 mesi di reclusione, a carico di una rom 81enne falconarese che, in seguito alla morte del marito avvenuta per cause naturali nel 2009, ha continuato a percepirne indebitamente la pensione per oltre tre anni.

La donna, con precedenti penali per furti e truffe, in considerazione dell’età avanzata si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.