Bar panetteria pieno di clienti: fioccano 2400 euro di multa e chiusura per 5 giorni

Sono in totale 35 le multe fatte dai carabinieri tra venerdì 12 e domenica 14 marzo. Diverse le persone che circolavano in zona rossa senza un giustificato motivo, sia di giorno che di notte. I controlli si sono concentrati nella zona centrale di Ancona ma anche a Falconara.

Inoltre, tra venerdì e sabato sera, sono stati chiusi due locali. Multa per titolari e avventori. Nel primo caso i militari della locale Tenenza hanno controllato un bar panetteria di Falconara gestito da una 38enne. All'interno del locale i militari hanno scoperto 5 clienti che stavano consumando cibo e bevande comodamente seduti ai tavoli. Il locale è stato chiuso per cinque giorni e, sia i clienti che la donna, dovranno pagare 400 euro a testa.

Stessa sorte per un negozio di telefonia e accessori di un 24enne originario del Bangladesh. Il gestore è stato trovato nel negozio senza mascherina e anche il cliente all'interno non aveva alcun dispositivo di protezione individuale. Per entrambi è scattata la sanzione e negozio chiuso per 5 giorni.