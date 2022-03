Prima insulta i proprietari di un terreno, poi i calci ai carabinieri: arrestata una 47enne

FALCONARA - Lo scorso 18 gennaio era stata protagonista di un furto all'interno delle cantine di alcuni anziani. Venerdì sera la donna, una 47enne falconarese, è tornata di nuovo in azione. E' stata proprio lei infatti ad introdursi all'interno di un piccolo fondo agricolo, danneggiando la recinzione ed inveendo contro i proprietari presenti.

All'origine del diverbio futilissime questioni riguardo dei diritti vantati dalla donna sul fondo. La 47enne, alla vista dei militari che la invitavano a calmarsi ed allontanarsi dal terreno, ha risposto iniziando a scalciare e graffiare, fino a costringere i carabinieri ad ammanettarla. Per lei è scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera proprio presso la Tenenza dei Carabinieri di Falconara. Inoltre la donna risulta già colpita da due diverse misure di prevenzione: l'avviso orale ed il divieto di accesso nei locali dove si somministrano alcolici (cd. DASPO urbano), circostanze che comporteranno un ulteriore aggravamento di pena in ordine al reato commesso, sia a causa della cosiddetta "recidiva specifica" (già a novembre scorso era stata denunciata a piede libero per resistenza ai carabinieri di Falconara), che per non essersi attenuta all'invito di tenere una condotta di vita conforme alla legge, invito che è posto alla base del provvedimento dell'avviso orale.