Tubi di gas nella parte di cartongesso, contatori manomessi e affitto non pagato: scatta lo sgombero dell'appartamento

I carabinieri di Falconara Marittima ed il Corpo di Polizia Locale falconarese, hanno dato esecuzione all’ordinanza di sgombero di un appartamento in via Cavour per motivi di igiene e sicurezza, emessa dal sindaco Stefania Signorini, su proposta e per gli accertamenti operati dagli stessi militari.

È stato verificato che l’appartamento in questione era di fatto sprovvisto di tutte le utenze domestiche a causa di sopraggiunta morosità degli utenti (acqua, luce e gas) e che inoltre erano stati violati i sigilli apposti sul rubinetto del gas, al fine di fruire – gratuitamente – del relativo servizio di erogazione. Per queste ragioni e per aver anche rilevato ulteriori gravi inadempienze, quali ad esempio la completa immersione della tubatura del gas all’interno di una parete in cartongesso, anche l’ufficio tecnico del Comune si è velocemente pronunciato dichiarando l’inagibilità dei locali. Per la manomissione del contatore del gas, risponderanno dell’accusa di furto e danneggiamento aggravato, una coppia che da tempo era “accampata” all’interno dell’abitazione: si tratta di un 38enne polacco ed una coetanea di origini marocchine.

L'uomo in passato era stato un regolare affittuario diventando in seguito moroso (sulle utenze) nonché inadempiente sui canoni d’affitto. L’appartamento inoltre, era stato teatro di recentissimi fatti criminosi, ovvero dell’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, aggravata dall’uso di un’arma, operato dalla Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima nei confronti di un soggetto africano, 26enne, censurato ed irregolare sul territorio nazionale. Nel maggio scorso, invece, del deferimento a piede libero per inosservanza all’ordine di espulsione dal territorio nazionale, di altro cittadino 24enne di origini africane, anch’egli irregolare sul territorio nazionale. Entrambi gli stranieri erano di fatto ospitati dalla coppia che occupava abusivamente l’immobile, situazione che ovviamente ha contribuito ad aggravare il contesto generale, al punto da rendere urgente il provvedimento emesso dal primo cittadino.