Costumi da bagno venduti senza autorizzazione, maxi multa e sequestri ad un ambulante

FALCONARA - Era arrivato da Cingoli sulla spiaggia di Falconara per vendere abiti e costumi da bagno, ma la polizia locale di Falconara ha scoperto che non aveva alcuna autorizzazione per il commercio ambulante. Per questo sono scattati il sequestro di tutta la merce e una sanzione di 5mila euro.

E’ stato un brutto weekend quello appena trascorso per un 44enne di origine marocchina, pizzicato sabato pomeriggio attorno alle 17.45 da una pattuglia della Pl nel tratto di arenile davanti alla stazione ferroviaria. L’uomo, che offriva vestiti e bikini tra gli ombrelloni, era in compagnia di un connazionale di 46 anni quando è stato raggiunto dagli agenti, che gli hanno chiesto i documenti di identità e quelli che attestassero la regolarità della vendita ambulante. L’uomo però non aveva alcun titolo per svolgere l’attività di commercio. Gli uomini del Comando falconarese hanno quindi sequestrato la merce: 31 vestiti da mare e 20 costumi da bagno. Al 44enne è stata anche contestata la sanzione di 5mila euro prevista per il commercio abusivo.