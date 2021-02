Abbonamenti per la sosta, da marzo si potrà prenotare per evitare la fila davanti la Sis

FALCONARA - Sarà attivo da lunedì primo marzo il nuovo servizio di prenotazione per il rinnovo dell’abbonamento per la sosta, prenotazione che potrà avvenire via e-mail e via WhatsApp. Gli utenti potranno scrivere all’indirizzo falconaramarittima@sispark.it oppure mandare un messaggio WhatsApp al numero 3476870088. Il servizio è stato messo a disposizione dalla società Sis, che gestisce la sosta a pagamento a Falconara, alla luce dell’emergenza Covid. Il ricevimento degli utenti all’interno della sede di via Roma, avverrà uno alla volta e avranno priorità le persone che hanno prenotato.

L’ufficio rimarrà aperto negli orari già in vigore, ossia il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18. All’esterno dell’ufficio gli utenti troveranno una locandina che riassume le regole di comportamento e quelle per il rilascio degli abbonamenti.