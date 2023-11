La badante più giovane le scippa il lavoro, lei le rompe il naso con un pugno: condannata per lesioni

ANCONA – L'anziana che accudiva aveva preferito una badante più giovane a lei, quella che l'aveva sostituita per le ferie. Tornata dalla vacanza una peruviana di 66 anni si era vista così licenziare. Perso il lavoro si era voluta vendicare. Avrebbe atteso sotto casa della donna a cui badava l'arrivo della rivale, una 37enne connazionale, per sferrare un pugno in faccia e farla finire a terra con il naso rotto, un labbro della bocca tagliato e 50 giorni di prognosi. L'episodio risale al 6 novembre del 2019, in via Maratta. Per quel fatto la 66enne è finita a processo davanti al giudice Carlo Cimini per lesioni aggravate e questa mattina è stata condannata ad 8 mesi, pena sospesa. Prima che il giudice si ritirasse per la sentenza l'imputata, difesa dall'avvocato Gabriele Galeazzi, è stata sentita in aula e ha provato a giustificare quel naso rotto. Non avrebbe dato nessun pugno. Uscendo dal portone di casa dell'anziana si è imbattuta nella connazionale più giovane. Mentre lei apriva il portone l'altra lo avrebbe tirato verso la sua parte e così, dando uno strattone, l'infisso è finito sul naso della 37enne.

Era sera quando la badante giovane stava rientrando a casa della anziana di cui doveva prendersi cura. Lo stesso giorno la vecchia badante era stata chiamata a prendere le sue cose perché era stata licenziata. L'anziana si era trovata meglio con la sua sostituta e aveva deciso di assumere lei al suo posto. Per evitare problemi era stato organizzato tutto affinché le due badanti non si incontrassero. Quella nuova era stata fatta uscire ed era andata a farsi una passeggiata con il fidanzato. Dall'abitazione l'avevano poi richiamata, attorno alle 20, quando la vecchia badante aveva preso le sue cose e se ne era andata. Ma non lo aveva fatto del tutto. Tornando in via Maratta, stando alle accuse, la 37enne aveva visto una automobile parcheggiata nelle vicinanze, con la connazionale dentro insieme a due persone. Si era quindi affrettata ad aprire il portone ma una mano l'avrebbe strattonata da dietro ricevendo poi un pugno in faccia da parte della 66enne. Ci aveva rimesso un labbro e il naso. La 37enne era stata soccorsa dalla figlia della donna che accudiva e dal suo compagno. Li aveva chiamati al cellulare dopo essere finita a terra sanguinante. Prima era stata medicata alla guardia medica del Viale della Vittoria, poi era stata portata in ospedale per le cure. Alla fine si era rivolta ai carabinieri per denunciare la connazionale.