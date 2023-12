Libera un fagiano in gabbia e finisce sotto processo

BELVEDERE OSTRENSE - In fondo lui lo avrebbe solo voluto liberare. Un fagiano rimasto intrappolato in una gabbia porta a processo un 74enne che passeggiando nel bosco vicino casa si era imbattuto nell’ uccello in difficoltà. Per la polizia provinciale però l’anziano avrebbe esercitato l'attività di cattura del fagiano, in un'area ricadente all'interno della zona di ripopolamento, utilizzando trappole senza essere autorizzato. Il fatto risale al febbraio del 2019. In località Gavigliano erano state posizionate delle gabbie certificate che servivano a catturare il fagiano vivo per poi liberarlo in altre zone per il ripopolamento della specie. Stando alla difesa del 74enne, rappresentata dall’avvocato Bruno Brunetti, l’anziano avrebbe aperto la gabbia per liberare l’uccello che si lamentava.

L’operazione era stata immortalata dalla foto trappola di cui il contenitore era munito. Dalle immagini si vedrebbe il 74enne a cui è risalita la polizia provinciale che poi lo ha denunciato. In tribunale ad Ancona ieri è stato sentito, davanti al giudice Pietro Merletti, un testimone dell'accusa che ha spiegato come gabbie come quella erano posizionate in vari parti del territorio, tutte certificate dall'Ambito Territoriale di Caccia An2, facilmente distinguibili perché munite di scritte e numeri. Ogni gabbia era in un punto preciso e quella dove è stato poi liberato il fagiano sarebbe stata anche spostata dall’imputato. C'è il sospetto che quel volatile se lo sia poi tenuto. L’anziano verrà sentito nell’udienza del 28 febbraio.